الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

إعلان

"بعد الهزيمة أمام بيراميدز".. جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق

كتب : يوسف محمد

10:17 م 27/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (12)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (10)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (11)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3)

هاجمت جماهير النادي الأهلي لاعبي الفريق بقوة، خلال مباراة بيراميدز التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، هزيمة كبيرة اليوم أمام نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق خلال مباراة بيراميدز

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات هتافات قوية ضد اللاعبين، جاءت كالتالي: "لاعيب عالة مفيش رجالة، لاعيبة عالة مفيش رجالة".

وأظهرت جماهير المارد الأحمر، حالة غضب واسعة بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، مما أضعف فرصة الفريق في التتويج بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري
رياضة محلية

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

إعلان

