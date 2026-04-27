"بعد الهزيمة أمام بيراميدز".. مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

" لا أشغل نفسي بحسم لقب الدوري"... ماذا قال مدرب بيراميدز بعد الفوز على

تعادل فريق الزمالك أمام نظيره فريق إنبي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وظهرت سيدة في مدرجات فريق الزمالك تقوم بالدعاء بشكل مستمر طوال المباراة مع هجمات الفريق أمام إنبي في الدوري.

وينفرد الأبيض صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره فريق الأهلي يوم الجمعة 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد " القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

اقرأ ايضاً:

بعد تعادل الزمالك وإنبي.. جدول ترتيب الدوري المصري

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟



