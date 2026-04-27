الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع إنبي بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:25 م 27/04/2026 تعديل في 28/04/2026
    جماهير الأهلي (1) (1)

احتفلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد 30 يونيو، بتعادل الزمالك مع نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل.

وظهرت علامات السعادة على جماهير النادي الأهلي المتواجدة في المدرجات، خاصة بعد تعادل الأبيض مع إنبي، مما أعاد الأهلي للمنافسة على لقب الدوري بقوة، حال الفوز على إنبي اليوم.

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي وبيراميدز

والجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول التي تجمعت بين الفريقين، كان قد انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة هدفين دون مقابل.

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
