حمد فتحي يتحدث عن اتهامه باللعب "بعنف" أمام الأهلي

علق حمد فتحي، لاعب المصرية للاتصالات لكرة السلة، على اتهامه بالعنف عقب مباراة الأهلي، في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة.

وفاز فريق المصرية للاتصالات على الأهلي، في أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة، بنتيجة 102-86، بينما خسر المباريات التالية، ليتأهل الأحمر للنهائي.

حمد فتحي يتحدث عن اتهامه باللعب العنيف

قال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لما كسبت الأهلي قالوا إني لاعب مؤذي أنا بلعب عادي وعايز أكسب مع فريقي، وعايز ألعب فاينال دوري، طبيعي وكسبت في أول ماتش فرق 20 نقطة، لكن مش قاصد أذى لأي لاعب".

واختتم: "أصل فيه حكم موجود هيطردني وهخسر وفرقتي هتخسرني، الحكم بيكون واقف عليا وعليك ولو لقاني عنيف هيطردني لما حد بيتخبط فيا حتى لو غصب عني بيتحسب عليا فاول على طول".

اقرأ أيضًا:

حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة واليد

