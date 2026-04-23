الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

حمد فتحي يتحدث عن اتهامه باللعب "بعنف" أمام الأهلي

كتب : هند عواد

08:00 ص 23/04/2026

حمد فتحي

علق حمد فتحي، لاعب المصرية للاتصالات لكرة السلة، على اتهامه بالعنف عقب مباراة الأهلي، في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة.

وفاز فريق المصرية للاتصالات على الأهلي، في أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة، بنتيجة 102-86، بينما خسر المباريات التالية، ليتأهل الأحمر للنهائي.

قال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لما كسبت الأهلي قالوا إني لاعب مؤذي أنا بلعب عادي وعايز أكسب مع فريقي، وعايز ألعب فاينال دوري، طبيعي وكسبت في أول ماتش فرق 20 نقطة، لكن مش قاصد أذى لأي لاعب".

واختتم: "أصل فيه حكم موجود هيطردني وهخسر وفرقتي هتخسرني، الحكم بيكون واقف عليا وعليك ولو لقاني عنيف هيطردني لما حد بيتخبط فيا حتى لو غصب عني بيتحسب عليا فاول على طول".

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
الجيش الإسرائيلي يعلن استسلام عنصر تابع لحزب الله في جنوب لبنان
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
