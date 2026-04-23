الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

حمد فتحي يكشف لمصراوي كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا

كتب : هند عواد

09:00 ص 23/04/2026

حمد فتحي وشيكابالا

روى حمد فتحي، لاعب المصرية للاتصالات لكرة السلة، كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا، لاعب الزمالك السابق.

وفاز الزمالك بكأس مصر لكرة السلة، بعدما الفوز المصرية للاتصالات، بنتيجة 87-68، في النهائي الذي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

ولفت حمد الأنظار، نظرا لضخامته طوله الملحوظ، وظهر عقب المباراة مع شيكابالا، الذي تواجد في اللقاء لدعم الزمالك، في مشهد كشف الفارق في الحجم بين الثنائي.

حمد فتحي يتحدث عن لقطته مع شيكابالا

قال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت أول مرة أشوف شيكابالا، كنت في الملعب وهو كان يسلم على حد جنبي، فعندما استدار وشاهدني اتخض وقال لي: "ايه ياعم انت جاي منين"، قلت له إنني أحبه جدا".

هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
4 أبراج يطرق الحظ أبوابها في مايو 2026… هل أنت من بينهم؟
بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
