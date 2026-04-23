حمد فتحي يكشف لمصراوي كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا

روى حمد فتحي، لاعب المصرية للاتصالات لكرة السلة، كواليس لقطته الشهيرة مع شيكابالا، لاعب الزمالك السابق.

وفاز الزمالك بكأس مصر لكرة السلة، بعدما الفوز المصرية للاتصالات، بنتيجة 87-68، في النهائي الذي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

ولفت حمد الأنظار، نظرا لضخامته طوله الملحوظ، وظهر عقب المباراة مع شيكابالا، الذي تواجد في اللقاء لدعم الزمالك، في مشهد كشف الفارق في الحجم بين الثنائي.

حمد فتحي يتحدث عن لقطته مع شيكابالا

قال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت أول مرة أشوف شيكابالا، كنت في الملعب وهو كان يسلم على حد جنبي، فعندما استدار وشاهدني اتخض وقال لي: "ايه ياعم انت جاي منين"، قلت له إنني أحبه جدا".

اقرأ أيضًا:

حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة واليد

عبدالواحد السيد: "زيزو لو خد 10 جنيه يبقى الزمالك عنده مشكلة"



