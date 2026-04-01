أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة المصري المقبلة في إطار منافسات الدوري الممتاز.



كواليس جلسة معتمد جمال اليوم مع لاعبي الزمالك



وحرص المدير الفني خلال الجلسة على مطالبة اللاعبين بضرورة التركيز الكامل خلال التدريبات، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب مشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما استعرض معتمد جمال بعض الجوانب الخططية التي يسعى لتطبيقها خلال التدريبات، في إطار التحضير الفني لمباراة المصري والتي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو حسم لقب الدوري.



تدريبات بدنية للاعبي الأبيض استعداداً للمصري



وشهد مران الفارس الأبيض رفع الحمل البدني للاعبين تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، إذ خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة إلى جانب فقرات بالكرة بهدف تجهيزهم بدنياً بالشكل الأمثل للمواجهة المقبلة.



ولم تقتصر التحضيرات على الجانب البدني فقط، إذ ركز الجهاز الفني أيضاً على النواحي الفنية والتكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة فنية مصغرة لتطبيق ما تم التدريب عليه عملياً.



وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم عقب حصوله على راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس، بعد خوض مباراة ودية أمام فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المصري.



موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك مع نظيره المصري مساء الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية التي ستحدد بطل الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

