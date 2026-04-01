كشف الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه من واقعة الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة مصر وإسبانيا الودية، والتي أُقيمت على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي، ضمن ختام معسكر منتخب مصر الذي انطلق يوم 22 مارس، وتخلله فوز الفراعنة على منتخب السعودية برباعية نظيفة في مباراة ودية أخرى.

وقال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "MBC مصر"، إن بعثة المنتخب لاحظت رسالة تحذيرية تم عرضها على شاشات الملعب عقب صدور الهتافات العنصرية من بعض الجماهير.

تفاصيل واقعة الهتافات المسيئة

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد المصري لم يدركوا تفاصيل الواقعة فور حدوثها، نظرًا لأن الهتافات والرسائل التحذيرية كانت باللغة الإسبانية، قبل أن تتضح الصورة بعد دقائق.

وأضاف أبو زهرة: "لا يوجد اتجاه لتقديم شكوى رسمية من جانب الاتحاد المصري، خاصة أن الجانب الإسباني نفسه أقر بالواقعة وأدانها".

وأشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أدانوا تلك التصرفات، فضلًا عن فتح تحقيق رسمي بشأنها، وهو ما يجعل تقديم شكوى أمرًا غير ضروري في الوقت الحالي.