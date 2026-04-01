أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إدانته الكاملة لواقعة العنصرية المؤسفة التي شهدها ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني المصري بنظيره الإسباني.

واستنكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، ما بدر من قلة من الجماهير في المدرجات من ترديد عبارات وشعارات عنصرية، إلى جانب عدم احترام النشيد الوطني، وهو ما يُعد سلوكًا مرفوضًا تمامًا ولا يمت بصلة لقيم الرياضة، ويعكس ظاهرة سلبية تستوجب تضافر الجهود للقضاء عليها.

بيان رسمي من اتحاد الكرة

ويثمن الاتحاد المصري لكرة القدم بيانات الإدانة والرفض التي صدرت عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة الإسبانية، وكذلك مواقف المسؤولين ونجوم كرة القدم في إسبانيا، الذين أعربوا عن استنكارهم لما حدث من تجاوزات خلال المباراة، التي قدم خلالها المنتخب الوطني أداءً قويًا وكان ندًا لأصحاب الأرض، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم.

كما يؤكد الاتحاد أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبصفته الدولية، يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكافة الشركاء والمؤسسات الرياضية، من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات المسيئة، وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز في ملاعب كرة القدم.

ويشدد الاتحاد على رفضه التام لتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وفي ختام البيان، يوضح الاتحاد أن ما صدر من قلة من الجماهير لن يؤثر على العلاقات القوية التي تربط بين الاتحادين المصري والإسباني لكرة القدم، مشيدًا بحسن استقبال بعثة المنتخب الوطني في برشلونة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات، ومؤكدًا أن مصر ستظل ترحب دائمًا بجميع الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم.