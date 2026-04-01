لفتت الفنانة سوزان نجم الدين الأنظار بإطلالة غير تقليدية وجذابة خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت سوزان نجم الدين؟

اختارت سوزان بدلة باللون الرصاصي، أضفت لمسة كلاسيكية على الإطلالة، مع قميص باللون البرجندي ورابطة عنق بنفس اللون، ما جعل اللوك جذابا ومتناسقا.

كيف نسقت سوزان شعرها ومكياجها؟

تركت سوزان خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، ما أضفى على الإطلالة لمسة طبيعية وناعمة، أما المكياج، اعتمدت مكياجا قويا يبرز ملامحها ويكمل أسلوبها الجريء والراقي.

ما الإكسسوارات التي أكملت الإطلالة؟

أكملت اللوك بإكسسوارات متناسقة مكونة من قفازات يد من خامة الجلد باللون البرجندي، نظارة شمسية سوداء، وحذاء أسود، ما منح الإطلالة لمسة من الفخامة.

ما سر جاذبية اللون الرصاصي في الإطلالات؟

وفقا لموقع "Medium"، ارتداء اللون الرصاصي يمنح الإطلالة شعورا بالتميز والأناقة، ويناسب المناسبات الرسمية والكاجوال معا، كما يبرز تفاصيل الملابس بشكل أنيق، ويضفي لمسة كلاسيكية، ما يجعله خيارا عمليا لمن يبحث عن لوك متوازن وجذاب.

