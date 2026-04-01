الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

نابولي

20:45

ميلان

زد

20:00

المقاولون العرب

بينها الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات بيراميدز في شهر أبريل

كتب : محمد عبد السلام

07:20 م 01/04/2026

نادي بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر أبريل، في ظل منافسته على أكثر من بطولة، حيث يشارك في كل من كأس مصر والدوري المصري.

مواجهات فريق بيراميدز في الدوري

ويشهد جدول الفريق مواجهات مرتقبة تتسم بالقوة والإثارة، أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الزمالك، إلى جانب مباراة المنتظرة ضد الأهلي، في صراع مباشر على قمة جدول الترتيب.

وتأتي مواعيد مباريات بيراميدز في أبريل كالآتي:

إنبي ضد بيراميدز - الجمعة 3 أبريل - كأس مصر.

بيراميدز ضد المصري - السبت 11 أبريل - الدوري المصري.

الزمالك ضد بيراميدز - الخميس 23 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد الأهلي - الإثنين 27 أبريل - الدوري المصري.

جدول ترتيب بيراميدز في الدوري

وعلى مستوى الترتيب، يدخل بيراميدز هذه المواجهات وهو في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، متساويًا مع الزمالك في عدد النقاط، بينما يتفوق الأخير بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المباريات المقبلة في حسم سباق الصدارة.

بيراميدز الدوري المصري

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
