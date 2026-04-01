يستعد فريق بيراميدز لخوض سلسلة من المباريات القوية خلال شهر أبريل، في ظل منافسته على أكثر من بطولة، حيث يشارك في كل من كأس مصر والدوري المصري.

مواجهات فريق بيراميدز في الدوري

ويشهد جدول الفريق مواجهات مرتقبة تتسم بالقوة والإثارة، أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الزمالك، إلى جانب مباراة المنتظرة ضد الأهلي، في صراع مباشر على قمة جدول الترتيب.

وتأتي مواعيد مباريات بيراميدز في أبريل كالآتي:

إنبي ضد بيراميدز - الجمعة 3 أبريل - كأس مصر.

بيراميدز ضد المصري - السبت 11 أبريل - الدوري المصري.

الزمالك ضد بيراميدز - الخميس 23 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد الأهلي - الإثنين 27 أبريل - الدوري المصري.

جدول ترتيب بيراميدز في الدوري

وعلى مستوى الترتيب، يدخل بيراميدز هذه المواجهات وهو في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، متساويًا مع الزمالك في عدد النقاط، بينما يتفوق الأخير بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المباريات المقبلة في حسم سباق الصدارة.