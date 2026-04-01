

نجحت الأجهزة الأمنية في الفيوم في كشف ملابسات مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بانتمائه لعائلات لها ثقل، وتوجيهه السب والإساءات لمؤسسات الدولة.

تم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا، وبمواجهته أقر بتصوير المقطع ونشره أثناء تعاطيه المواد المخدرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وباشرت النيابة التحقيق.