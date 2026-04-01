علق مروان عطية لاعب منتخب مصر الأول، على تعادل الفراعنة أمس أمام منتخب إسبانيا، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الإسباني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أر سي دي إي" بمدينة برشلونة الإسبانية.

تصريحات مروان عطية بعد تعادل مصر وإسبانيا

وقال مروان عطية في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت" عقب نهاية المباراة: "تمكنا من الظهور بشكل جيد أمام منتخب إسبانيا، ونجحنا في مجاراة المنتخب الأقوى في العالم في مباراة الأمس".

وأضاف: "نفذنا تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بشكل جيد، مما ساعد على خروج الفراعنة بنتيجة إيجابية في المباراة ونتمنى إسعاد الجماهير في المرحلة المقبلة".

واختتم عطية تصريحاته: "قدمنا مباراة رائعة أمس أمام المصنف الأول عالميا على ملعبه، وحققنا مكاسب كبيرة".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ويخوض منتخب مصر ضربة البداية في النسخة المقبلة من كأس العالم، أمام نظيره البلجيكي يوم 15 يونيو المقبل 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهم، الولايات المتحدة، كندا والمسكيك.

وستشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، كندا والمسكيك، مشاركة 48 منتخبا بالبطولة بدلا من 32 منتخب.

