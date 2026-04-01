أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر مع إسبانيا

خطف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، الأنظار بشكل كبير بعد نهاية مباراة الفراعنة الودية أمس أمام إسبانيا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "أر سي دي إي".

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر أمس أمام نظيره المنتخب الإسباني، في آخر تجارب الفراعنة الودية خلال معسكر مارس الماضي.

لقطة مميزة من إبراهيم حسن

وعقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا أمس، توجه إبراهيم حسن مباشرة إلى الجماهير المصرية، التي تواجدت في المدرجات لدعم لاعبي المنتخب لتوجيه التحية إليهم.

وحرص حسن على رفع علم مصر رفقة عدد من أعضاء الجهاز الفني، ومن بينهم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفراعنة، وسط هتافات وتحية خاصة من الجماهير المصرية.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب البرازيلي، يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإسباني، يوم 7 يونيو المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "منتخب بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، في ثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويسعى منتخب مصر أن تكون المشاركة المقبلة في كأس العالم، مختلفة عن المشاركات السابقة للفراعنة، حيث يطمح الفراعنة في تحقيق الفوز الأول خلال تاريخ مشاركاته بالمونديال.

