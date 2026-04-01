مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر أبريل

كتب : محمد عبد السلام

07:04 م 01/04/2026

الأهلي

بعد خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يدخل الأهلي في المرحلة الحاسمة من موسم الدوري المصري وهو تركيزه بالكامل على المنافسة المحلية، حيث لم يتبق له سوى ست مباريات لحسم موقفه في سباق اللقب على الدوري.

خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد ودع البطولة القارية من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام الترجي التونسي، ليصبح اهتمامه بالكامل إلى المنافسة على لقب الدوري، التي تمثل الفرصة الأخيرة لإنهاء الموسم بالفوز بالدوري.

مباريات الأهلي في شهر أبريل:

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الثلاثاء 7 أبريل - الدوري المصري.

الأهلي ضد سموحة - السبت 11 أبريل - الدوري المصري.

بيراميدز ضد الأهلي - الإثنين 27 أبريل - الدوري المصري.

جدول ترتيب الأهلي في الدوري

ويدخل النادي الأهلي أول لقاته في الدوري المصري وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يتساوى نادي الزمالك وبيراميدز على الصدارة برصيد 43 نقطة لكل منهما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

