أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تداعياتها لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد لتشمل مختلف دول العالم.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "لازم كلنا نشعر بالأزمة، نحن في أزمة عالمية غير مسبوقة، والعالم يصفها أنها واحدة من أكبر الأزمات التي يمر بها دون استثناء"، موضحًا أن الحكومة تتبنى نهجًا تدريجيًا في التعامل مع تداعيات الأزمة، مع الحرص على ألا تمس الإجراءات المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف: "مصر من الدول التي أخذت إجراءات استباقية ولم تتأخر، ومؤسسات كثيرة تشيد بهذا الأمر، ونحن نحاول بقدر الإمكان التعامل مع الوضع بصورة تدريجية"، مؤكدًا أهمية مشاركة المواطنين في جهود ترشيد الاستهلاك، خاصة في الكهرباء والوقود.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد الاستخدام، قائلًا: "لازم كلنا نشارك، ولازم نستشعر دلوقتي ونقلل بقدر الإمكان المشاوير والحركات اللي ممكن ميكونش لها لازمة"، محذرًا من أن استمرار الأوضاع العالمية قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة في حال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: "لو ابتدت أسعار الوقود تزداد بصورة غير مسبوقة... سيكون هناك إجراءات أكثر صعوبة، فلابد أن نستشعر مع الدولة ونعمل على ترشيد الاستهلاك حتى نتمكن من عبور هذه الأزمة بإذن الله".

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها