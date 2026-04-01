الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

سيدتان للفار.. كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

03:43 م 01/04/2026

لاعبو نادي الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بطاقم حكام مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها يوم 10 أبريل الجاري على ملعب "نيلسون مانديلا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند "كاف" إدارة المباراة للحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه مواطنه زاخيلي ثوسي جرانفيل كمساعد أول، وسوريو فاتسواني من ليسوتو كمساعد ثانٍ، فيما يتولى المالي بوبو تراوري مهمة الحكم الرابع.

تواجد سيدتين ضمن طاقم تقنية الفيديو

وشهد التعيين تواجد سيدتين ضمن طاقم تقنية الفيديو (VAR)، حيث تم اختيار الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما، ويعاونها الزامبية ديانا تشيكوتيشا.

كما عيّن "كاف" الكونغولي جان ميدار كوسا مراقبًا عامًا للمباراة، بينما يتولى الكاميروني رافائيل إيفيه ديفين مهمة مراقبة الحكام.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادسة مساء يوم 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدرالية

