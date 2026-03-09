جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل المركز الثاني الأهلي برصيد 40 نقطة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الإثنين الموافق 8 مارس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

1 - الزمالك 43 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- بيراميدز 40 نقطة

4 - سيراميكا كيلو باترا 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي 32 نقطة

6- سموحة 31 نقطة

7- وادي دجلة 29 نقطة

8- إنبي 27 نقطة

9- البنك الأهلي 26 نقطة

10 - زد 26 نقطة

11- الجونة 25 نقطة

12 - بتروجيت 25 نقطة

13 - مودرن سبورت 23 نقطة

14- الاتحاد السكندري 20 نقطة

15- غزل المحلة 19 نقطة

16 -طلائع الجيش 19 نقطة

17 - المقاولون العرب 18 نقطة

18 - حرس الحدود 17 نقطة

19 - كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

20 - فاركو 15 نقطة

21 الإسماعيلي 11 نقطة