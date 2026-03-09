مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كتب : محمد الميموني

06:00 ص 09/03/2026

لاعبو الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل المركز الثاني الأهلي برصيد 40 نقطة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الإثنين الموافق 8 مارس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

1 - الزمالك 43 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- بيراميدز 40 نقطة

4 - سيراميكا كيلو باترا 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي 32 نقطة

6- سموحة 31 نقطة

7- وادي دجلة 29 نقطة

8- إنبي 27 نقطة

9- البنك الأهلي 26 نقطة

10 - زد 26 نقطة

11- الجونة 25 نقطة

12 - بتروجيت 25 نقطة

13 - مودرن سبورت 23 نقطة

14- الاتحاد السكندري 20 نقطة

15- غزل المحلة 19 نقطة

16 -طلائع الجيش 19 نقطة

17 - المقاولون العرب 18 نقطة

18 - حرس الحدود 17 نقطة

19 - كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

20 - فاركو 15 نقطة

21 الإسماعيلي 11 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الأهلي ترتيب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
وسائل إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية في البحرين
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية في البحرين
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة