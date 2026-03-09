عودة هاني.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية اليوم الإثنين، مع نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 للدوري المصري.



ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي أمام إنبي، عودة الظهير الأيمن محمد هاني بعد غيابه عن اللقاء الأخير لإراحته.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - زيزو



قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

إقرأ أيضًا:

ضمنها إيقاف لاعب الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21



"حتى من نسوا تهنئتي".. أفشة يوجه رسالة شكر للجماهير بعد عيد ميلاده



