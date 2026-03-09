مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

عودة هاني.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

كتب : مصراوي

07:00 ص 09/03/2026

لاعبو الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية اليوم الإثنين، مع نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 للدوري المصري.


ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي أمام إنبي، عودة الظهير الأيمن محمد هاني بعد غيابه عن اللقاء الأخير لإراحته.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - زيزو


قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

إقرأ أيضًا:
ضمنها إيقاف لاعب الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21

"حتى من نسوا تهنئتي".. أفشة يوجه رسالة شكر للجماهير بعد عيد ميلاده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري طلائع الجيش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة