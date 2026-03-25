أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، توجيه الشكر بشكل رسمي لعدد من اللجان الإدارية في النادي ضمن سلسلة التعديلات التي أقرها سابقًا.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا الأحد الماضي، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا، أعلن فيه عن سلسلة قرارات سيتم اتخاذها وإعلانها تدريجيًا.



تفاصيل بيان النادي الأهلي اليوم الأربعاء

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم على التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المكلفين بملف الكرة واستعدادًا للموسم الجديد، تقرر:

• توجيه الشكر للجنة التخطيط.

• توجيه الشكر لإدارة الاسكاوتنج.

• توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

• التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

- التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، والإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

