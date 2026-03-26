أعرب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق عن اعتزازه الشديد بما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، خاصة بعد التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

أبرز تصريحات هيثم فاروق نجم الزمالك السابق

وأوضح فاروق في تصريحات تلفزيونية أنه يشعر بفخر كبير تجاه الجهاز الفني واللاعبين والجماهير في ظل قدرة الفريق على مواصلة نتائجه الإيجابية رغم الضغوط والتحديات.

وقارن نجم الزمالك السابق بين ظروف الفريق الأبيض وما مر به ليفربول مؤخراً، مشيراً إلى أن الأخير خاض مباراتين متتاليتين أمام جالاطا سراي وبرايتون وتعرض للخسارة أمام برايتون رغم إقامة اللقاءين على ملعبه الأنفليد على عكس الزمالك الذي تنقل بين مصر والكونغو لمواجهة إنبي ثم أوتوهو.

وأكد أن الزمالك يواصل المنافسة بقوة في بطولتي الدوري والكونفدرالية، موضحاً أن خروجه من كأس مصر جاء نتيجة سوء تنظيم المواعيد من جانب اتحاد الكرة الذي وضع المباراة في توقيت غير مناسب وسط ارتباطات الفريق المحلية والقارية.

ماذا قال نجم الأبيض السابق عن مواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

وعن مواجهة شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية أكد أنها ستكون صعبة في ظل قوة المنافس والأجواء الجماهيرية في الجزائر.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة للاعبي الزمالك بضرورة استغلال الفرص أمام المرمى وزيادة الفاعلية الهجومية لتجنب تكرار سيناريو إهدار الفرص الذي كاد يكلف الفريق الكثير في مواجهة أوتوهو بإياب ربع النهائي

