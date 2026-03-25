مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

89 79
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن إقالة لجان التخطيط والاسكاوتنج والتعاقدات رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

09:38 م 25/03/2026 تعديل في 09:49 م

النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، توجيه الشكر بشكل رسمي لعدد من اللجان الإدارية في النادي ضمن سلسلة التعديلات التي أقرها سابقًا.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا الأحد الماضي، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا، أعلن فيه عن سلسلة قرارات سيتم اتخاذها وإعلانها تدريجيًا.. للتفاصيل إضغط هنا


تفاصيل بيان النادي الأهلي اليوم الأربعاء

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم على التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المكلفين بملف الكرة واستعدادًا للموسم الجديد، تقرر:

• توجيه الشكر للجنة التخطيط.

• توجيه الشكر لإدارة الاسكاوتنج.

• توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

• التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

- التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، والإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

الأهلي ياسين منصور سيد عبدالحفيظ

أحدث الموضوعات

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
عراقجي: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

