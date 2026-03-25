كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

89 79
20:30

المصرية للاتصالات

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟

كتب : نهي خورشيد

09:57 م 25/03/2026

النادي الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه اليوم على تكليف ياسين منصور، نائب رئيس النادي والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بالإشراف العام على شؤون قطاع كرة القدم، وذلك بناءً على طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

تفاصيل قرار الأهلي الجديد الخاص بقطاع كرة القدم

وقرر المجلس منح الثنائي كافة الصلاحيات اللازمة إلى جانب توفير الدعم الكامل لهما في إطار تنظيم العمل داخل منظومة كرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته مساء الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ تنقل عبر قناة ON Sport الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي ياسين منصور محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
