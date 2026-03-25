كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

49 33
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

لقطة طريفة.. نادٍ مصري بالقسم الثاني يعلن ضم محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

09:10 م 25/03/2026 تعديل في 09:16 م

محمد صلاح

في واقعة طريفة، أعلن نادي دمنهور الرياضي، أحد أندية دوري القسم الثاني المصري، تعاقده مع محمد صلاح نجم ليفربول، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ما قصة إعلان نادي دمنهور ضم محمد صلاح؟

نشر حساب نادي دمنهور صورة لصلاح بقميص الفريق، مرفقة بتعليق: أهلا بيك في دمنهور محمد صلاح، ومرفق في خلفية الصورة "محمد صلاح دمنهوري".

قبل أن يوضح في تعليق لاحق أن المنشور جاء على سبيل المزاح في كومنت أرفقه كتب فيه: "بوست في سبيل الهزار نتمنى فريق دمنهور يكون في ناس مثل صلاح نفتخر بيا"

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

فاجأ محمد صلاح جماهيره حول العالم أمس الثلاثاء، بعدما أعلن بشكل مفاجئ رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 مواسم قضاها داخل قلعة الأنفيلد، ليصبح هدفًا غاليًا لعديد من الأندية في الميركاتو الصيفي المقبل.

محمد صلاح

محمد صلاح ليفربول نادي دمنهور

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
حوادث وقضايا

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف
ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تبرم اتفاقا (البيت الأبيض)
شئون عربية و دولية

ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تبرم اتفاقا (البيت الأبيض)
بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟
حوادث وقضايا

بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

