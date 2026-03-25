في واقعة طريفة، أعلن نادي دمنهور الرياضي، أحد أندية دوري القسم الثاني المصري، تعاقده مع محمد صلاح نجم ليفربول، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ما قصة إعلان نادي دمنهور ضم محمد صلاح؟

نشر حساب نادي دمنهور صورة لصلاح بقميص الفريق، مرفقة بتعليق: أهلا بيك في دمنهور محمد صلاح، ومرفق في خلفية الصورة "محمد صلاح دمنهوري".

قبل أن يوضح في تعليق لاحق أن المنشور جاء على سبيل المزاح في كومنت أرفقه كتب فيه: "بوست في سبيل الهزار نتمنى فريق دمنهور يكون في ناس مثل صلاح نفتخر بيا"

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

فاجأ محمد صلاح جماهيره حول العالم أمس الثلاثاء، بعدما أعلن بشكل مفاجئ رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 مواسم قضاها داخل قلعة الأنفيلد، ليصبح هدفًا غاليًا لعديد من الأندية في الميركاتو الصيفي المقبل.

إقرأ أيضًا:

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟



مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لفك قضايا إيقاف القيد؟



