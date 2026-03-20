أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، اليوم الجمعة 20 مارس الجاري، عن قائمة فريقه الرسمي لمواجهة الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز غدا السبت 21 مارس الجاري، نظيره الجيش الملكي على ستاد "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، غياب نجم وسط الفريق وليد الكارتي، بسبب الإصابة.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ ويوسف شيكا.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما ودودو الجباس.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، في اللقاء الذي أقيم في المغرب.

ويطمح بيراميدز للحفاظ على لقبه الأفريقي للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ترتيب بيراميدز في مجموعته بدوري الأبطال

وتأهل فريق بيراميدز إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق الجيش الملكي إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات أيضًا.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن موعد ومكان عزاء شقيق خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي

"لمباراتي السعودية وإسبانيا".. الكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في مارس