مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن دخول مرحلة التحول الرقمي

كتب : محمد خيري

02:43 م 02/03/2026

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الإثنين، رسميًا اعتماد عام 2026 عامًا للتحول الرقمي الشامل في جميع قطاعات الاتحاد، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تمتد حتى عام 2038.

وأكد الاتحاد في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المؤسسات الرياضية، بهدف استبدال المعاملات الورقية التقليدية بنظام إلكتروني متكامل يربط جميع أقسام الاتحاد والأندية والجهات التابعة له، لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات ودعم اتخاذ القرار في كرة القدم المصرية.

تحديث أنظمة قيد اللاعبين وانتقالاتهم

وتشمل خطة التحول الرقمي تحديث أنظمة قيد اللاعبين وانتقالاتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، ما يسمح بإتمام جميع الإجراءات بضغطة زر، ويقلل من الروتين والطوابير. كما يغطي المشروع ربط التعيينات الإدارية بالأداء الفني، وربط شؤون المسابقات بنظام إحصائي متقدم يوفر نتائج ومعلومات لحظية للجمهور والإعلام، بما يضع الاتحاد على مستوى الاتحادات الكبرى من حيث الشفافية والإدارة الفعالة.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع عناصر اللعبة من مدربين ولاعبين وحكام، مع توفير واجهات رقمية مخصصة للهواتف المحمولة لتسهيل التفاعل مع الجماهير والأطراف المعنية.

ويعكس قرار اعتماد التحول الرقمي رغبة الاتحاد في تحسين وتطوير كرة القدم المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتقديم خدمات إدارية عالية الجودة، بما يعزز الثقة في منظومة الكرة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري التحول الرقمي

