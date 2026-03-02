مباريات الأمس
الزمالك يعلن إيقاف محمد صبحي بعد مباراة بيراميدز

كتب : محمد خيري

03:51 م 02/03/2026

محمد صبحي حارس الزمالك

أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب حارس مرمى الفريق محمد صبحي عن مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الجهاز الإداري أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها صبحي خلال مباراة بيراميدز الأخيرة تُعد الثالثة له هذا الموسم، ليتأكد غيابه رسميًا عن المباراة المقبلة وفقًا للوائح المسابقة.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب الفوز المهم على بيراميدز في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

الزمالك محمد صبحي بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري

