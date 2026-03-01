مباريات الأمس
ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

كتب : محمد خيري

12:36 م 01/03/2026
    ترامب مع كأس العالم
    كأس العالم 2026
    كأس العالم 2026
    كأس العالم

يترقب الاتحاد الدولي لكرة القدم تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، مع إعداد سيناريو بديل تحسبًا لاحتمال انسحاب منتخب إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية: يدرس الاتحاد الدولي آلية التعامل مع أي قرار رسمي قد يصدر بشأن مشاركة المنتخب الإيراني، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران منافسات دور المجموعات بمواجهة نيوزيلندا، ثم بلجيكا، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب مصر في 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأوضح التقرير، أن لوائح فيفا تنص على أنه في حال إعلان انسحاب أي منتخب قبل انطلاق البطولة، يتم اختيار بديل من نفس القارة، دون إجراء أي تعديل على جدول المباريات أو مواعيدها، ويعد منتخب الإمارات العربية المتحدة، الأقرب لتعويض إيران، استنادًا إلى ترتيبه في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

واختتم، أنه في حال تطبيق هذا السيناريو، سيشارك المنتخب البديل في المجموعة ذاتها إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، مع الإبقاء على برنامج المباريات كما أُعلن مسبقًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 منتخب إيران منتخب مصر حرب إيران

