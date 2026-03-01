مباريات الأمس
أول تعليق رسمي من إيران بشأن الانسحاب من كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

02:23 م 01/03/2026
أصبحت مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026 محل شكوك متزايدة، عقب التطورات السياسية الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في أول تعليق رسمي حول الأزمة.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة في مونديال 2026 إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، وسط حالة من الغموض بشأن موقفه النهائي من المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تعليق رئيس الاتحاد الإيراني

وفي تصريحات نقلها موقع TalkSport، أكد مهدي تاج أن مشاركة المنتخب الإيراني باتت غير مؤكدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

وقال تاج خلال حديثه: "رغم ما حدث من الهجوم الأمريكي، من غير المرجح أن نتطلع إلى كأس العالم، لكن القرار النهائي يعود إلى المسؤولين الرياضيين".

وتتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم تطورات الموقف عن كثب، في ظل احتمالات انسحاب المنتخب الإيراني قبل انطلاق البطولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام اختيار منتخب بديل من قارة آسيا وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

اقرأ أيضا:

ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

منتخب إيران كأس العالم 2026 حرب إيران

