إعلان

وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة لمتابعة حركة التشغيل

كتب : أحمد السعداوي

11:18 ص 01/03/2026 تعديل في 11:19 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة (4)
  • عرض 6 صورة
    وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة (2)
  • عرض 6 صورة
    وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة (5)
  • عرض 6 صورة
    وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة (3)
  • عرض 6 صورة
    وزير الطيران يتفقد غرفة العمليات بمطار القاهرة (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل بالمطار والاطمئنان على حركة التشغيل وفق الخطط المعتمدة في أعقاب الأحداث الجارية، ورافقه خلالها المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية، وفي ظل الاضطرابات الأخيرة والتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، وما ترتب عليها من غلق المجال الجوي لعدد من الدول المجاورة نتيجة هذه الأحداث.

وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق المباشر والمكثف مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية وَفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان السلامة الجوية ومتابعة جميع التطورات للتعامل معها بشكل فوري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .

وفي ما يخص حركة رحلات السفر بمطار القاهرة ليوم السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، فقد بلغ إجمالي الرحلات المخطط لها لوجهات دول الخليج العربي ١١٦ رحلة، تم تشغيل ٦٩ رحلة منها، بينما تم إلغاء ٤٧ رحلة

واستقبل مطار القاهرة الدولي ١٢ رحلة دولية محولة، واستقبلت المطارات المصرية (سفنكس، الإسكندري، الغردقة، شرم الشيخ والأقصر) ١٠ رحلات دولية محولة، نتيجة إغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة .

ووجَّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتوفير كل التسهيلات والدعم اللوجيستي للركاب، وضمان استمرار الحركة الجوية بكفاءة وسلاسة، مع تخصيص فرق عمل لتقديم كل الخدمات اللازمة دون التأثير على جدول التشغيل المعتاد، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة، وضمان راحة الركاب المتأثرين وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم .

وتؤكد الوزارة أنها تتخذ كل الإجراءات لضمان انتظام الحركة الجوية ومتابعة جميع التطورات أولًا بأول، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تأمين حركة السفر وضمان راحة وسلامة جميع الركاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار القاهرة حركة الطيران السلامة الجوية مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
أخبار مصر

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
شئون عربية و دولية

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران