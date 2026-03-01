إعلان

مش لوحدنا.. برلمانية "حماة الوطن": الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية

كتب : نشأت حمدي

02:16 م 01/03/2026

حزب حماة الوطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

وأكد العطيفي تقديره لاستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب بما هو مستحق للمكلف عن أي مبالغ زائدة تم سدادها فوق ما هو مقرر قانونيًّا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية؛ إذ توجد تشريعات مماثلة في معظم الدول المتقدمة والنامية، مشددًا على أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها؛ بما يضمن استدامة التنمية المحلية.

وأشار العطيفي إلى أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، وأن اللجنة أدخلت تعديلات تُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مؤكدًا أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية بجانب التشريعات الضريبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضريبة العقارية أحمد العطيفي مجلس النواب العدالة الضريبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟
الحكومة: دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى عامة
أخبار مصر

الحكومة: دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى عامة
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران