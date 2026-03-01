ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك وبيراميدز

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح الانفراد بصدارة جدول الترتيب، في ظل تساويهما في عدد النقاط برصيد 37 نقطة لكل منهما، مع أفضلية للزمالك بفارق الأهداف.

ويسعى الطرفان لاستغلال تعثر الأهلي بالتعادل أمام زد إف سي، من أجل توسيع الفارق في سباق القمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبدالله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – ناصر منسي