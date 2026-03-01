مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

استمرار المهدي ومنسي في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

12:21 م 01/03/2026
استقر معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع لفريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك وبيراميدز

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح الانفراد بصدارة جدول الترتيب، في ظل تساويهما في عدد النقاط برصيد 37 نقطة لكل منهما، مع أفضلية للزمالك بفارق الأهداف.

ويسعى الطرفان لاستغلال تعثر الأهلي بالتعادل أمام زد إف سي، من أجل توسيع الفارق في سباق القمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبدالله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – ناصر منسي

الزمالك بيراميدز الدوري المصري مباراة الزمالك وبيراميدز

