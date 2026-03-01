أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات التابعة له، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية خلال الساعات الماضية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقات التي تقرر تأجيلها سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر حساباته الرسمية، وفقًا لتطورات الأوضاع.

نص بيان الاتحاد القطري

نص بيان الاتحاد القطري: "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف: سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

قرارات مماثلة في المنطقة

ولم يكن الاتحاد القطري الأول الذي يتخذ قرار التأجيل، إذ سبقه كل من:

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الاتحاد البحريني لكرة القدم