مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"سائلين المولى أن يحفظ بلادنا".. الاتحاد القطري يعلن تأجيل جميع مسابقاته

كتب : محمد خيري

12:12 م 01/03/2026

الاتحاد القطري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات التابعة له، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية خلال الساعات الماضية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقات التي تقرر تأجيلها سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر حساباته الرسمية، وفقًا لتطورات الأوضاع.

نص بيان الاتحاد القطري

نص بيان الاتحاد القطري: "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف: سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

قرارات مماثلة في المنطقة

ولم يكن الاتحاد القطري الأول الذي يتخذ قرار التأجيل، إذ سبقه كل من:

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الاتحاد البحريني لكرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل الدوري القطري حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
أخبار مصر

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
شئون عربية و دولية

اشتباكات عنيفة قرب السفارة الأمريكية في بغداد
البحرين تسقط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران
شئون عربية و دولية

البحرين تسقط صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران
ياسر صادق ووالد مي عمر آخرهم.. أحزان الوسط الفني
دراما و تليفزيون

ياسر صادق ووالد مي عمر آخرهم.. أحزان الوسط الفني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران