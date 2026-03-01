انطلقت فعاليات القافلة الطبية بساحة مسجد مجمع الرحمن بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي. وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وفرع هيئة الرعاية الصحية.

وقامت القافلة بتقديم خدمات طبية متكاملة تضمنت الكشف في عدد من التخصصات المختلفة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم إرشادات ونصائح توعوية تسهم في الوقاية من الأمراض ورفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات الطبية مثل قياس الضغط والسكر، الهيئة، إضافة إلى تقديم الوعي بمخاطر القدم السكري، وأهمية الكشف المبكر، والمتابعة المنتظمة لتجنب المضاعفات الخطيرة لبعض الأمراض بشكل عام.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تنظيم القافلة تأكيدًا على حرص وزارة الأوقاف على تحقيق التكامل بين الدور الدعوي والخدمي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن مبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك" أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة في العام الماضي، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات الاجتماعية، وأيضًا الصحية المغلوطة لدى الشباب والنشء، مثل التنمر، الغش، التدخين، واحترام آداب الطريق، لتعزيز الوعي وبناء إنسان مصري قوي.

وأكد على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر في دعم منظومة الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز أواصر الشراكة المجتمعية بما يحقق الصالح العام.