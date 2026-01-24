أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة المصري البورسعيدي غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تمثل محطة بالغة الأهمية في مشوار الفريق بالبطولة.

وقال معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المباراة إن الجهاز الفني واللاعبين لديهم طموح كبير لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة، مشيراً إلى أن الفريق عمل بشكل مكثف طوال الأسبوع الماضي للتحضير للقاء والوصول للهدف المنشود.

وأوضح المدير الفني أن الفوز الذي حققه الزمالك على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر يعد مؤشراً إيجابياً، مؤكداً أن الفريق خاض تلك المواجهة بعد دراسة متأنية لنقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وعن الغيابات التي يعاني منها الفريق أوضح أن الزمالك سيفتقد جهود عدد من اللاعبين، من بينهم أحمد فتوح، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، وعبدالله السعيد، مشدداً على ضرورة أن يظهر الفريق بروح جماعية وأن يخوض اللقاء بتركيز وجدية عالية.

وأشار المدير الفني إلى أن المصري اعتمد في مباراته الأخيرة بكأس عاصمة مصر على عدد كبير من العناصر الشابة، مؤكداً ثقته الكاملة في جميع لاعبي الزمالك، خاصة الشباب منهم، وقدرتهم على تعويض الغيابات وتقديم أداء قوي.

وأضاف معتمد جمال أن عودة لاعبي المنتخب تمثل دفعة إيجابية للفريق، موضحاً أنه كان يتمنى تواجد أحمد فتوح في لقاء الغد مؤكداً في الوقت نفسه أن الهدف الأساسي للجميع هو تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يستعد للمباراة بأقصى درجات الجدية، رغم أي ظروف يمر بها النادي، مشددًا على أن الانتصار وإرضاء الجماهير يمثلان الهدف الأول للجهاز الفني واللاعبين.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية