ستدمر الاقتصاد العالمي.. إيران: حرب استنزاف طويلة الأمد تنتظر أمريكا وإسرائيل

كتب : محمد أبو بكر

03:07 ص 12/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من "حرب استنزاف".

وقال علي فدوي، مستشار قائد الحرس الثوري، للتلفزيون الرسمي الإيراني: "يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم احتمال انخراطهم في حرب استنزاف طويلة الأمد ستدمر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلاً عن الاقتصاد العالمي، وستؤدي إلى تآكل كل قدراته العسكرية حتى تدميرها بالكامل".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول منذ العاشر من مارس إيجاد وسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران، موضحًا: "منذ أمس، يحاول ترامب شخصيًا إعلان وقف إطلاق النار.. لماذا؟ بسبب الضغط الذي يتعرض له من قبلنا.. لو انتصر العدو في الحرب لما كان يبحث عن وسطاء في جميع أنحاء العالم لإعلان وقف إطلاق نار".

وأعلن الحرس الثوري، تنفيذ الموجة الـ39 من الضربات الصاروخية، مستهدفا قواعد أميركية في دول الخليج بصواريخ انشطارية من طراز "قادر" و"خرمشهر" و"عماد".

وأكد أن القوات الأميركية تكبدت "خسائر كبيرة" جراء هجمات على قاعدة العديري في الكويت، شملت نقل أكثر من 100 جريح إلى المستشفيات. كما تم استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي في ميناء سلمان بالبحرين.

كما أفاد الحرس الثوري باستهداف سفينة ترفع علم ليبيريا زعم أنها مملوكة لإسرائيل، وناقلة بضائع تايلاندية في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات التوقف، قائلًا:"أصيبت سفينة إكسبريس روم، وسفينة الحاويات مايوري ناري بقذائف إيرانية، وتوقفتا بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري".

