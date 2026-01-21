كشف أحمد السيد وكيل أعمال عمرو الجزار الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تنافس عدد من الأندية المصرية والسعودية للحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بصراحة، لم تكن هناك عروض رسمية بالمعنى الكامل، لكن كان هناك تواصل واستفسارات من نادي بيراميد، إلى جانب عرض من أحد أندية دوري روشن السعودي، مع التحفظ على اسم النادي".

وأضاف وكيل الجزار:" فور دخول النادي الأهلي في الصورة، تم إلغاء كل هذه الأمور على الفور، ولم يكن لدينا أي وقت للتفكير، لأن القرار كان واضحاً منذ اللحظة الأولى هو الانتقال للقلعة الحمراء".

والجدير بالذكر أن إدارة القلعة الحمراء أعلنت قبل قليل التعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، لمدة أربع مواسم مقبلة بعد الانتهاء من كافة الأمور المالية والإدارية.