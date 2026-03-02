"عودة زيزو وشوبير".. تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

لا تزال أزمة تصريح العمل تعرقل الظهور الأول للنجم المصري حمزة عبد الكريم، مع فريق الرديف لبرشلونة الإسباني، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان حمزة عبد الكريم، انضم إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة بعقد لمدة ستة أشهر.

تفاصيل أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أزمة النجم المصري الشاب لا تزال كما هى ولم تحل حتى الآن، وهو ما يعرقل الظهور الأول للاعب مع الفريق الإسباني حتى الآن.

وأشار التقرير ذاته، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لحل أزمة اللاعب، حتى يبدأ المشاركة بشكل طبيعي مع الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

أرقام حمزة عبد الكريم مع الأهلي

وكان عبد الكريم خطف الأنظار رفقة منتخب مصر للناشئين، خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين بقطر، الذي ودعه المنتخب الوطني من دور ربع النهائي.

وظهر صاحب الـ18 عاما رفقة النادي الأهلي في 8 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

