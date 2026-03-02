مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

0 0
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"لا يوجد موعد محدد".. تقارير تكشف تفاصيل أزمة حمزة عبد الكريم في برشلونة

كتب : يوسف محمد

09:28 م 02/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا تزال أزمة تصريح العمل تعرقل الظهور الأول للنجم المصري حمزة عبد الكريم، مع فريق الرديف لبرشلونة الإسباني، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان حمزة عبد الكريم، انضم إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة بعقد لمدة ستة أشهر.

تفاصيل أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أزمة النجم المصري الشاب لا تزال كما هى ولم تحل حتى الآن، وهو ما يعرقل الظهور الأول للاعب مع الفريق الإسباني حتى الآن.

وأشار التقرير ذاته، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لحل أزمة اللاعب، حتى يبدأ المشاركة بشكل طبيعي مع الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

أرقام حمزة عبد الكريم مع الأهلي

وكان عبد الكريم خطف الأنظار رفقة منتخب مصر للناشئين، خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين بقطر، الذي ودعه المنتخب الوطني من دور ربع النهائي.

وظهر صاحب الـ18 عاما رفقة النادي الأهلي في 8 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

تقارير تكشف سبب سفر كليان مبابي إلى فرنسا.. وموقفه من المشاركة أمام مان سيتي

"مرعب".. نجم ليفربول السابق يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإسباني برشلونة حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين
دراما و تليفزيون

رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين
تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين
شئون عربية و دولية

بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
بعد 15 شهرًا من الجريمة.. الإعدام لقتلة لواء شرطة سابق وزوجته بأسيوط (فيديو
أخبار المحافظات

بعد 15 شهرًا من الجريمة.. الإعدام لقتلة لواء شرطة سابق وزوجته بأسيوط (فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان