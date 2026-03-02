"كأنه بيلاعب فريق صغير".. ميدو يوجه رسالة قوية لمدرب بيراميدز بعد الخسارة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي البطولة.

حكام مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الكيني بيتر كاماكو، ويعاونه كلا من جيلبرت كيبكويتش حكم مساعد أول وستيفن إليزار أونيانجو حكم مساعد ثانٍ.

ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم الجنوب أفريقي توم ابو نجيل ويعاونه الكيني ديكينز ميميزا، بالإضافة إلى يعقوب علي مراقبا للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، يوم 14 مارس المقبل، على ملعب "الفونس ماسامبا" بالكونغو، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 22 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

