مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

07:48 م 02/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (4)
  • عرض 10 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (6)
  • عرض 10 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (7)
  • عرض 10 صورة
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي البطولة.

حكام مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الكيني بيتر كاماكو، ويعاونه كلا من جيلبرت كيبكويتش حكم مساعد أول وستيفن إليزار أونيانجو حكم مساعد ثانٍ.

ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم الجنوب أفريقي توم ابو نجيل ويعاونه الكيني ديكينز ميميزا، بالإضافة إلى يعقوب علي مراقبا للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، يوم 14 مارس المقبل، على ملعب "الفونس ماسامبا" بالكونغو، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 22 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

استبعاد كامافينجا ومبابي.. أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

في حال انسحابها.. من هو بديل منتخب إيران المحتمل في كأس العالم 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك وأوتوهو الكونغولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب
دراما و تليفزيون

يقع ضحية لمقلب رامز جلال اليوم.. 10 معلومات عن دياب

رامز جلال بإطلالة أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال بإطلالة أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان