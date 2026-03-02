بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي

كتب- مصطفى الشاعر:

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، عن قراره بعدم المشاركة في الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدا أمام "مجلس العموم" أن مصلحة بلاده تقتضي السعي نحو "تسوية تفاوضية" لتجنب منزلق التصعيد العسكري المفتوح.

الرد على "خيبة أمل" ترامب

في رد مباشر على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى "خيبة أمله" لصحيفة "التلجراف" بسبب تأخر لندن في السماح باستخدام قواعدها، قال ستارمر في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان) اليوم الإثنين: "لقد عبّر الرئيس ترامب عن معارضته، لكن من واجبي تقدير المصلحة الوطنية لبريطانيا؛ هذا ما فعلته، وأنا أتمسك بقراري".

فلسفة "تغيير الأنظمة" والعمل العسكري

أوضح ستارمر، أن الامتناع عن المشاركة في الهجوم "الأمريكي الإسرائيلي" نبع من قناعة بأن محاولات إزاحة القيادة الإيرانية عبر القصف الجوي دون غزو بري "لن تنجح"، وأضاف بوضوح: "هذه الحكومة لا تؤمن بتغيير الأنظمة من السماء"، مشددا على ضرورة وجود أساس قانوني وصلب وأهداف قابلة للتحقيق لأي عمل عسكري، حسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

تحذير من "تهور" طهران بعد مقتل خامنئي

رغم موقفه الدفاعي، حذّر رئيس وزراء بريطانيا من تطور الوضع بشكل "خطير" منذ السبت الماضي، واصفا هجمات طهران بأنها "متهورة" وجاءت ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدا أن رحيله لم يمنع إيران من مواصلة الهجمات، بل جعل نهجها "أكثر خطورة على المدنيين".

توضيح استهداف قاعدة "أكروتيري" في قبرص

حول الهجوم بمسيّرة على قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص، فك ستارمر الارتباط بين الحادث وقرار السماح لواشنطن باستخدام القواعد، قائلا: "الضربة لم تكن ردا على قرارنا؛ فتقييمنا يؤكد أن الطائرة المسيّرة أُطلقت قبل إعلان موقفنا الأخير"، لافتا في ختام كلمته إلى أن سلامة 300 ألف مواطن بريطاني في الشرق الأوسط تظل الأولوية القصوى للحكومة.

تأتي تصريحات كير ستارمر وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.