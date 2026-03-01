مباريات الأمس
إعلان

يقوده ناصر ماهر.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

02:59 م 01/03/2026 تعديل في 03:00 م

فريق بيراميدز

حسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الأقرب لخوض مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي «30 يونيو» مواجهة الفريقين، في لقاء مرتقب ضمن صراع المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة.

ملامح خطة بيراميدز

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل عودة كريم حافظ لقيادة الجبهة اليسرى، فيما يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بدلًا من مروان حمدي، الذي بدأ اللقاء السابق أمام غزل المحلة أساسيًا.

وفي خط الوسط، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي مهند لاشين وحامد حمدان وناصر ماهر، بعدما لفت الأخير الأنظار بمستواه المميز خلال المباريات الأخيرة، ما يعزز فرص مشاركته منذ البداية.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – حامد حمدان – ناصر ماهر

خط الهجوم: محمود زلاكة – مصطفى زيكو – فيستون ماييلي

