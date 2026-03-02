مباريات الأمس
"عودة زيزو وشوبير".. تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كتب : يوسف محمد

08:52 م 02/03/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "توروب يدرس إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل في الدوري".

وأضاف: "تورب قرر عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق يوم الخميس أمام المقاولون، على حساب كلا من طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي".

واختتم المصدر تصريحاته: "المدرب الدنماركي يدرس أيضًا، عودة أليو ديانج للتشكيل على حساب محمد علي بن رمضان، كما سيعود مصطفي شوبير لحراسة مرمى الفريق بشكل أساسي بدلا من الشناوي".

نتيجة مباراة الأهلي وزد

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر الماضية أمام زد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

"مرعب".. نجم ليفربول السابق يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

استبعاد كامافينجا ومبابي.. أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

