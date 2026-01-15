مباريات الأمس
بعد الفوز على المصري.. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

10:16 م 15/01/2026 تعديل في 10:26 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مستحقًا على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت ثنائية الزمالك عن طريق اللاعب خوان بيزيرا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على المصري


1: المصري البورسعيدي 11 نقطة
2: زد 10 نقاط
3: الاتحاد السكندري 8 نقاط
4: سموحة 7 نقاط
5: الزمالك 7 نقاط
6: كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
7: حرس الحدود 1 نقطة

