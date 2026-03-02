إعلان

ألمانيا وفرنسا تتفقان على تعزيز الردع العسكري بما يشمل المظلة النووية الفرنسية

برلين (د ب أ)

اتفقت ألمانيا وفرنسا على توثيق التعاون في مجال الردع العسكري بما يشمل إدماج المظلة النووية الفرنسية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه تم تشكيل مجموعة توجيه نووي رفيعة المستوى تتولى تقديم المشورة بشأن التعاون في المجالات التقليدية والنووية، وكذلك في مجال الدفاع الصاروخي.

وكخطوات عملية أولى خلال هذا العام، من المقرر أن تشارك ألمانيا بقدرات تقليدية في المناورات النووية الفرنسية، وتنظيم زيارات مشتركة للمنشآت الاستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التقليدية بالتعاون مع شركاء أوروبيين.

كما ستعمل الدولتان على تعزيز قدراتهما العسكرية في المجالات التي تقع دون العتبة النووية، لا سيما في ميادين الإنذار المبكر، والدفاع الجوي، والضربات الدقيقة بعيدة المدى.

وشدد البيان على أن التعاون الألماني الفرنسي سيكمل الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه لن يحل محله. وكان الرئيس ماكرون عرض سابقاً على الشركاء الأوروبيين التقارب بشكل أكبر مع المظلة النووية الفرنسية، وهي خطوة تأتي بعد اتفاق مماثل تم إبرامه بالفعل مع بريطانيا، التي تمتلك هي الأخرى أسلحة نووية.

