إعلان

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة إيران برا بشكل عاجل

كتب : مصراوي

09:49 م 02/03/2026

الحرب على إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

طالبت السفارة الأمريكية في إيران، المواطنين الأمريكيين الموجودين في إيران بمغادرتها برا الآن إذا كان ذلك ممكنًا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الإثنين، إنه ينبغي على الأمريكيين استخدام المعلومات المقدمة لاتخاذ قرارات تتعلق بسلامتهم وأمنهم الشخصي.

وأضافت السفارة الأمريكية أنه نظرًا للعمليات العسكرية الجارية، ينصح الأمريكيون بالبقاء في منازلهم، وإذا كان ذلك آمنًا، ينبغي عليهم مغادرة إيران برًا بشكل عاجل.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن الإجراءات الواجب اتباعها إذا لم يكن من الممكن المغادرة فورًا: "إيجاد مكان آمن داخل المنزل أو مبنى آمن آخر، توفير كمية كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية، وضع خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على المساعدة الحكومية، وتجنب المظاهرات والالتزام بالصمت ومراقبة المحيط. كما نُصح الأمريكيون بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للبقاء على اطلاع، والحفاظ على شحن الهاتف والتواصل المستمر مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بالحالة".

ودعت السفارة رعاياها إلى التسجيل في برنامج "تسجيل المسافر الذكي (STEP)" لتلقي آخر التحديثات المتعلقة بالأمن في إيران، والحصول على تنبيهات من السفارة الافتراضية عبر واتساب.

وحذرت السفارة الأمريكية من أن الحكومة الإيرانية قد تفرض قيودًا أو تمنع مغادرة البلاد، وأن حاملي الجنسية المزدوجة الأمريكية والإيرانية سيعاملون فقط كمواطنين إيرانيين، مع خطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز.

وأكدت السفارة الأمريكي، أن إبراز جواز سفر أمريكي أو وجود صلات بالولايات المتحدة قد يكون سببًا كافيًا للاحتجاز، ونصحت المواطنين الذين لا يحملون جواز سفر أمريكي ساري المفعول بالتقدم للحصول على واحد بعد مغادرتهم إيران.

وشددت السفارة على أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع ضمان سلامة المواطنين إذا اختاروا المغادرة عبر الخيارات البديلة، ويجب استخدامها فقط إذا اعتقدوا أنها آمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
أخبار مصر

الصادرات الزراعية الطازجة وحركة الطيران.. قرارت حكومية عاجلة بسبب الحرب
شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة
دراما و تليفزيون

شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة

وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
زووم

وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان