أمريكا تحث رعاياها على مغادرة إيران برا بشكل عاجل

وكالات

طالبت السفارة الأمريكية في إيران، المواطنين الأمريكيين الموجودين في إيران بمغادرتها برا الآن إذا كان ذلك ممكنًا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الإثنين، إنه ينبغي على الأمريكيين استخدام المعلومات المقدمة لاتخاذ قرارات تتعلق بسلامتهم وأمنهم الشخصي.

وأضافت السفارة الأمريكية أنه نظرًا للعمليات العسكرية الجارية، ينصح الأمريكيون بالبقاء في منازلهم، وإذا كان ذلك آمنًا، ينبغي عليهم مغادرة إيران برًا بشكل عاجل.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن الإجراءات الواجب اتباعها إذا لم يكن من الممكن المغادرة فورًا: "إيجاد مكان آمن داخل المنزل أو مبنى آمن آخر، توفير كمية كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية، وضع خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على المساعدة الحكومية، وتجنب المظاهرات والالتزام بالصمت ومراقبة المحيط. كما نُصح الأمريكيون بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للبقاء على اطلاع، والحفاظ على شحن الهاتف والتواصل المستمر مع العائلة والأصدقاء لإبلاغهم بالحالة".

ودعت السفارة رعاياها إلى التسجيل في برنامج "تسجيل المسافر الذكي (STEP)" لتلقي آخر التحديثات المتعلقة بالأمن في إيران، والحصول على تنبيهات من السفارة الافتراضية عبر واتساب.

وحذرت السفارة الأمريكية من أن الحكومة الإيرانية قد تفرض قيودًا أو تمنع مغادرة البلاد، وأن حاملي الجنسية المزدوجة الأمريكية والإيرانية سيعاملون فقط كمواطنين إيرانيين، مع خطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز.

وأكدت السفارة الأمريكي، أن إبراز جواز سفر أمريكي أو وجود صلات بالولايات المتحدة قد يكون سببًا كافيًا للاحتجاز، ونصحت المواطنين الذين لا يحملون جواز سفر أمريكي ساري المفعول بالتقدم للحصول على واحد بعد مغادرتهم إيران.

وشددت السفارة على أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع ضمان سلامة المواطنين إذا اختاروا المغادرة عبر الخيارات البديلة، ويجب استخدامها فقط إذا اعتقدوا أنها آمنة.