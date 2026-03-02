نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، معبرة عن مشاعرها وأثر الفقد في قلبها.

ماذا قالت رضوى الشربيني في ذكرى رحيل والدتها؟

وقالت "رضوى" في منشورها: "من غيرها وزي النهارده مشيت وسابتنا، عمري ما نسيتها ثانية ولا هنسى، وحشتينى أوي يا أمي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة، ويجعل دعواتك لي سترى في الدنيا يا حبيبتي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، معربين عن تعازيهم ومشاركينها الحزن والذكريات الجميلة لوالدتها.

