أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الاثنين، أنه لا توجد أي خطط على الإطلاق لتدخل الحلف في الحرب مع إيران، رغم إشادته بالعملية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة الحالية.

تقييم حلف الناتو للعمليات العسكرية

وفي مقابلة مع قناة "ARD" الألمانية، وصف روته العمليات التي تقودها أمريكا وإسرائيل بأنها "مهمة للغاية"، موضحا أن هذه التحركات تقضي على قدرة إيران على الحصول على القدرة النووية، وقدرة الصواريخ الباليستية، وتضعفها.

واعتبر الأمين العام لحلف الناتو، أن إضعاف هذه القدرات يمثل خطوة استراتيجية في المشهد الراهن.

حدود تدخل الناتو في الحرب ضد إيران

ومع ذلك، شدد روته على أنه لا توجد أي خطط على الإطلاق لانخراط الناتو في هذا الأمر أو أن يكون جزءا منه، مشيرا إلى أن الدور الحالي للحلف يقتصر على قيام الحلفاء الأفراد بما في وسعهم لتمكين ما يفعله الأمريكيون مع إسرائيل، دون أن يتحول الحلف كمنظمة إلى طرف مباشر في المواجهة العسكرية.

مواقف أعضاء الناتو الأوروبيين

وتأتي تصريحات روته، في وقت يعيد فيه أعضاء حلف الناتو تقييم ردود أفعالهم تجاه تصاعد الصراع؛ حيث صرحت المملكة المتحدة بأنها ليست طرفا في الهجوم على إيران، رغم موافقتها على استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات "دفاعية" على مخزونات الصواريخ الإيرانية.

وفي سياق متصل، أصدرت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا مساء الأحد، أكدت فيه أنها ستتخذ خطوات للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

وأوضحت الدول الثلاث، أن هذا التحرك سيتم من خلال تمكين اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من مصدرها، لضمان أمن واستقرار الإقليم.