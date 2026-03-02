إعلان

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة

كتب : محمد الصاوي

09:56 م 02/03/2026 تعديل في 11:00 م

النائب العام المستشار محمد شوقي

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة في (أول العامرية، ثالث المنتزه، دمنهور، كرموز، محرم بك، مرسى مطروح، الخانكة، أول شبرا الخيمة، دسوق، كفر الدوار، وادي النطرون، المحلة الكبري، كفر الزيات، قويسنا).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وباشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش، بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عدد منهم، بما يتيح الوقوف على احتياجاتهم.

وأجرت الفرق زيارة أولى أعقبتها زيارة ثانية، أسفرتا عن تدارك معظم الملاحظات التي رُصدت خلال أعمال التفتيش، فيما تستمر متابعة استيفاء باقي الملاحظات في ضوء التوصيات الصادرة في هذا الشأن، على أن تُعاد زيارة الأقسام التي لا تزال بها بعض الملاحظات، للتحقق من تلافيها.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

محمد شوقي النيابة العامة مراكز الإصلاح أقسام الشرطة الدستور

