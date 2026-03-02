توقف إنتاج الغاز والنفط في الشرق الأوسط وسط تصعيد الهجمات الإيرانية

أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال اليوم الاثنين بعد استهداف منشآت مجمع رأس لفان الضخم بطائرات مسيرة إيرانية، في تصعيد جديد للصراع الإقليمي الذي أدى إلى عمليات إغلاق احترازية في منشآت النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويعادل إنتاج قطر نحو 20% من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل تأثير التوقف كبيرًا على الأسواق الآسيوية والأوروبية، وزاد من ضغط الأسعار التي ارتفعت بنسبة 50% للعقود الآجلة للغاز الأوروبي القياسي، فيما تجاوزت أسعار النفط 77 دولارًا للبرميل نتيجة توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وبحسب وكالة رويترز، أغلقت شركة أرامكو السعودية مصفاة رأس تنورة، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 550 ألف برميل يوميًا، كإجراء احترازي بعد اعتراض طائرتين مسيرتين.

وفي كردستان العراق، أوقفت شركات "DNO"و"Dana Gas" الإنتاج احترازياً، بينما أغلقت شركة شيفرون مؤقتًا حقل ليفياثان للغاز في إسرائيل، في الوقت الذي سجلت فيه إيران انفجارات في جزيرة خارك، والتي تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية.

وأدت هذه التطورات إلى خنق الصادرات النفطية والغازية، وإعادة تشكيل تدفقات الطاقة في المنطقة، وسط مخاوف من انضمام دول الخليج إلى العمليات العسكرية ضد إيران في حال استمرار التصعيد.

