كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء مع استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وخليج السويس قد يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اعتباراً من غدٍ الثلاثاء.

