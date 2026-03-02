إعلان

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب : عمرو صالح

07:51 م 02/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جانب من الغيوم
  • عرض 10 صورة
    اثار الغيوم
  • عرض 10 صورة
    غيوم في سماء محافظة كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    الغيوم في سماء كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    غيوم في سماء المحافظة
  • عرض 10 صورة
    غيوم
  • عرض 10 صورة
    مشهد آخر للغيوم
  • عرض 10 صورة
    مشهد للغيوم
  • عرض 10 صورة
    غيوم ورياح متوسطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء مع استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وخليج السويس قد يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق.
وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اعتباراً من غدٍ الثلاثاء.

645733665_1348887827269781_5204477825724571761_n

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

"الصحة": تسريع تنفيذ 17 مشروعًا قوميًا ودفع التحول الرقمي بالمحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
سعر الذهب يخالف التوقعات وينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب يخالف التوقعات وينخفض بحلول التعاملات المسائية
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين
شئون عربية و دولية

بـ6 طائرات مسيرة.. إيران تعلن تدمير الأسطول الأمريكي في البحرين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان