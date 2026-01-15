بيراميدز يعلن خضوع محمد حمدي لعملية جراحية

أعلن نادي بيراميدز اليوم الخميس خضوع لاعبه محمد حمدي، لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

وكان حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة بنين بربع نهائي أمم أفريقيا، قبل أن يتجه اللاعب إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.

وكان لويس استيفاس أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز، التحق بحمدي في مدينة ميونيخ الألمانية للتواجد بجانبه، خلال إجراء الجراحة وحتى العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يستمر محمد حمدي للمتابعة مع الأطباء في ألمانيا، بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم، حتى تحديد موعد عودته إلى القاهرة تحضيرا لبدء برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره منتخب السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل.

